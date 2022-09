Settimana della Mobilità: dal 16 al 22 settembre a Lecce iniziative, bus gratuiti e domenica ecologica

Il programma della Settimana della Mobilità a Lecce



Mercoledì 14 settembre 2022



Pedalata Per Filip • Ore 09:00 - 14:00 • Organizzato Da: Salento Bici Tour



Percorso Extraurbano 40 Km A/R, Partenza Via Oronzo Quarta, 5



Anche quest‘anno rifaremo il percorso della tappa che Filip, ciclista che ha trovato la morte sulle strade del Salento, non ha mai potuto terminare, accompagnati dalla moglie Marie, dai figli Flavia e Maxime e dalla nipotina Emilia.



Venerdì 16 settembre 2022



Pedalata a Colori • Ore 16:30 • Organizzato Da: Leccepedala



I Murales Della Città: San Pio, Santa Rosa, 167/B



Tutti in bici per promuovere la realizzazione del nuovo maxi-murale di via Codacci Pisanelli



In Tandem Tutto È Possibile • Ore 17:30 • Organizzato Da: Lecce Città Pubblica



Percorso in bici sulle piste ciclabili della città, con partenza dal Parco Dei Bambini in viale Giovanni Paolo II. Con le associazioni Circolo Tandem e Unione Italiana Ciechi e ipovedenti, proponiamo delle passeggiate in tandem a chi ha difficoltà ad andare in bicicletta.



Piano City Lecce • Ore 23:45 • Organizzato da: Ass. Icon Radio Visual Group Aps



Piazzale Antistante City Terminal: presentazione del progetto, interverranno il prof. Giacomo Fronzi, il Presidente della Società SGM, avv. Francesco Cantobelli e l’assessore alla Mobilità Marco De Matteis.



Sabato 17 settembre 2022



Piano City Lecce • Dalle Ore 00:00 Alle Ore 1:00



Linea M1 - Partenza City Terminal • Organizzato da: Icon Radio Visual Group Aps



Un pianoforte accompagnerà i viaggiatori della linea M1 per tutta la durata del percorso, da capolinea a capolinea. L’iniziativa sarà volta a valorizzare e pubblicizzare la nuova linea e sensibilizzare l’uso dei mezzi di trasporto urbani.



Con il bus che bella storia • Dalle Ore 17:30 Alle Ore 20:30



Museo Ferroviario • Organizzato da: Ass. Civica



Visita del Museo ferroviario di Lecce da raggiungere usando i bus urbani di linea.



Pizzica In Movimento • Dalle Ore 17:00 Alle 20:00 • Partenza Da Centrum



Organizzato Da: Movimento Sveglia e Villeggiatura In Panchina



Percorso musicale e culturale step by step lungo le strade cittadine utilizzando i principali mezzi di mobilità sostenibile.



In Tandem Tutto È Possibile • Ore 17:30 • Organizzato Da: Lecce Città Pubblica



Buswing • Dalle 20:00 Alle 23:00 • Organizzato Da: Lecce Pedala



Linea M1 Fermate Autobus (Foro Boario, Castello, Stazione, Cesare Battisti, Foro Boario)



Sulla scia del Lecce Bike and Swing gli appassionati di Lindy Hop saliranno su un bus cittadino che li



porterà in quattro piazze della città nelle quali esibirsi nel ballo del sorriso.



Domenica 18 Settembre 2022



Domenica Ecologica • Dalle Ore 9:00 Alle 13:00 E Dalle 16:00 Alle 20:00



Settore Mobilità Comune Di Lecce • Strade Centro Città



Chiusura al traffico di alcune strade cittadine.



Fancy Women Bike Ride • Dalle 10:00 Alle 12:00 • Organizzato da: Leccepedala



Percorso Cittadino, Partenza Porta San Biagio



Il Fancy Women Bike Ride celebra la gioia di andare in bici e la necessità per le donne di avere maggiore spazio e sicurezza per pedalare in città.



Piano City Lecce • Dalle Ore 11:00 Alle Ore 12:00



Linea M1 - Partenza City Terminal • Organizzato da: Icon Radio Visual Group Aps



Parking Day • Dalle ore 10:00 Alle 13:00 e dalle 16:00 Alle 20:00 • Organizzato da: Leccepedala



Parcheggio Strisce Blu Via Marconi



Un evento per convertire temporaneamente aree occupate da parcheggi in spazi pubblici di socialità.



You Play • Dalle Ore 10:00 Alle 13:00 • Organizzato da: Cosi Come Sei



Parcheggio Strisce Blu E/O Agostiniani



Laboratorio ludico per tutta la cittadinanza di qualunque età, all'interno del Parking day.



Pedalata Cicloturistica Per Il Festival Itaca • Dalle Ore 12:00 Alle 18:30



Percorso Extraurbano 30 Km, Partenza Manifatture Knos • Organizzato Da: Leccepedala



Escursione cicloturistica nel territorio del Comune di Lecce nell'ambito del Festival del turismo responsabile "l.ta.ca - Migranti e Viaggiatori".



Lunedì 19 Settembre 2022



You Play Educazione Alla Mobilità • Mattina • Organizzato Da: Cosi Come Sei



Scuole Elementari E Medie, laboratorio ludico per le prime classi delle scuole primaria e secondaria.



Pedalando Verso La Bicipolitana • Ore 16:00 • Organizzato Da: Leccepedala



Piste Ciclabili Belloluogo-Rudiae



Dove portano le nuove piste ciclabili realizzate in città? Un’escursione lungo la pista il cui cantiere è agli sgoccioli per scoprire una delle direttrici della Bicipolitana prossima ventura.



Martedì 20 Settembre 2022



You Play Educazione Alla Mobilità • Mattina • Organizzato Da: Cosi Come Sei



Scuole Elementari E Medie, laboratorio ludico per le prime classi delle scuole primaria e secondaria.



Area Talk Mobility Village (17-21, programma in via di aggiornamento):



Bimbi In Pista • Ore 17:00 • Organizzato Da: Società Pissta



Ex Convento Agostiniani, Mobility Village



Attività ludiche per l’apprendimento del codice della strada.



Mercoledì 21 Settembre 2022



You Play Educazione Alla Mobilità • Mattina • Organizzato Da: Cosi Come Sei



Scuole elementari e medie, laboratorio ludico per le prime classi delle scuole primaria e secondaria.



Bike Ability • Dalle Ore 17:00 Alle 19:30 • Piste Ciclabili



Organizzato Da: Cicliminimi e Movimento Sveglia



Bike Ability offre a tutti la possibilità di migliorare le capacità di guida e la sicurezza per tutti i tipi di ciclisti. L’iniziativa vuole mettere alla prova le abilità di circolazione in bicicletta nelle strade cittadine.



Giovedì 22 Settembre 2022



Alzati all’alba e pedala • Ore 6:00 • Partenza Porta San Biagio



Organizzato Da: Cicloamici Fiab



Vedere la città con occhi diversi. E con i propri occhi una città diversa facendo una pedalata con partenza all’alba lungo un facile percorso, che valorizza la bellezza della città.



You Play Educazione Alla Mobilità • Mattina • Organizzato Da: Cosi Come Sei Scuole Elementari e Medie, laboratorio ludico per le prime classi delle scuole primaria e secondaria.



Pedali A Colori • Dalle Ore 18:00 Alle 22:00 • Organizzato Da: Leccepedala e Tagghiate Urban Factory





Via Codacci Pisanelli



Con l’inaugurazione del murale in via Codacci Pisanelli, viene realizzata un’opera corale di ben 120 metri, lungo la pista ciclopedonale nei pressi del Museo Ferroviario e della nuova Stazione di Lecce. L’opera è autofinanziata da cittadini e associazioni del Salento con una campagna di crowfunding. Tutti i ciclisti e i cittadini sono invitati. Subito dopo brindisi collettivo.



Sabato 24 Settembre 2022



Passeggiando tra il verde e l’arte della città • Dalle 9:30 Alle 13:00



Organizzato Da: Wwf Salento in collaborazione con Pro Loco di Lecce



Scuole Elementari E Medie, Passeggiata per le strade della città con il supporto di guide turistiche e arrivo a Belloluogo dove verranno messi a dimora 3 alberi.

LECCE - Lecce aderisce anche quest’anno alla settimana europea della Mobilità, un appuntamento che tiene insieme più di 3000 città di 53 paesi diversi finalizzato ad aumentare la consapevolezza sui temi della mobilità sostenibile e promuovere il cambiamento dei comportamenti a favore della mobilità attiva. Quest’anno il filo conduttore della manifestazione è sintetizzato dallo slogan “Migliori connessioni” per sottolineare le conseguenze positive dell’utilizzo di mezzi alternativi all’automobile per gli spostamenti in ambito urbano: maggiore velocità, meno stress, nessun inquinamento atmosferico, acustico, ambientale.A Lecce la Settimana europea della mobilità è da anni una manifestazione che vede al lavoro, fianco a fianco, l’amministrazione comunale e il fitto tessuto di associazioni e imprese che lavorano sui temi della mobilità attiva. Le proposte per la realizzazione di iniziative, raccolte dall’amministrazione attraverso un avviso pubblico, hanno portato alla composizione di un ricco programma che scandirà la settimana della mobilità, durante la quale quest’anno per la prima volta il Comune di Lecce garantirà con l’iniziativa Free(lo)Bus la totale gratuità dei mezzi pubblici dal 16 al 22 settembre, per incentivarne l’utilizzo e invitare sempre più cittadini a fare esperienza del servizio prestato in città da Sgm.Non solo: il 18 settembre sarà Domenica Ecologica, una giornata nella quale il centro cittadino sarà totalmente libero dal traffico automobilistico dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Niente auto, dunque, nell’area compresa tra viale F. Calasso, piazza del Bastione, viale De Pietro, via di Porcigliano, via G. Arditi, via Imperatore Adriano, via G. Zanardelli, via 95° Reggimento Fanteria, via F. Cavallotti, viale G. Marconi, viale F. Lo Re, via Duca degli Abruzzi, piazzetta Caduti sul Lavoro, viale Gallipoli, via Cino, via M. Tabacchi, via Adua. In questa ampia area, che comprende il centro storico e parte del quartiere Mazzini, potranno circolare negli orari indicati solo le biciclette, i veicoli a trazione elettrica e ibrida, i ciclomotori a 2 ruote EURO 2” e successivi, i motocicli a 4 tempi “EURO 3”. Ai residenti delle zone interdette consentito negli orari della domenica ecologica il transito in uscita.Quest’anno il Mobility Village che ospiterà nell’area talk dibattiti e incontri pubblici sarà collocato nel Complesso degli Agostiniani, in Viale De Pietro. Il village ospiterà anche lo spazio giochi “Bimbi in pista”, con una mini pista go-kart sulla quale apprendere le principali regole dell’educazione stradale.La settimana europea della mobilità a Lecce è organizzata e realizzata con il contributo fondamentale di LeccePedala, Salento Bici Tour, Lecce città Pubblica, Civica, Movimento Sveglia, Villeggiatura in Panchina, Icon Radio Visual Group e Piano city Lecce, Cosi come sei, Festival Itaca, Società Pissta, Ferrovie del Sud Est, Cicliminimi, Tagghiate Urban Factory, Wwf Salento, Pro Loco Lecce, Confcommercio, Confartigianato. Maggiori info su ogni evento e modalità di partecipazione, si possono trovare sulle pagine Facebook dei rispettivi organizzatori.