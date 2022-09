Rai 2: Elisa Isoardi alla conduzione del nuovo show 'Vorrei dirti che''

ROMA - Prenderà il via, da domenica 11 settembre, alle 15 su Rai 2, “Vorrei dirti che”, il nuovo show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in cui Elisa Isoardi viaggerà per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. Protagonisti delle storie saranno persone comuni che hanno contattato il programma, un format a metà strada tra il factual e l’emotainment, perché vogliono ringraziare o chiedere scusa a una persona a loro cara.

Per farlo prepareranno un “piatto della memoria”, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa. Al loro fianco, tanto nel ruolo di mediatrice in questo percorso di riavvicinamento o di riconoscenza, quanto nella realizzazione del piatto stesso, ci sarà Elisa Isoardi.