Salvini: ora priorità bollette

ROMA - Tutta la politica italiana si deve sedere attorno ad un tavolo per approvare un decreto con aiuti per tutti gli italiani, soldi adesso e poi il nucleare. Lo dichiara il segretario della Lega Matteo Salvini parlando a Uno Mattina. Abbiamo approvato tutte le sanzioni ma a sei mesi di distanza le casse della Russia si stanno riempendo e chi soffre siamo noi, chi sta pagando queste sanzioni sono i pensionati, le mamme i papà, gli operai. Il governo deve intervenire subito, prosegue Salvini ribadendo che ora la priorità è il contenimento delle bollette triplicate e delle cartelle esattoriali.Salvini è d'accordo sul fatto che sulle riforme costituzionali debbano essere coinvolti tutti i partiti. "La riforma della Costituzione è fondamentale, il presidenzialismo e un paese più moderno sono necessari ma ora - ribadisce - la priorità è rappresentata dalle bollette. E una politica seria deve ragionare in questi termini". Circa la possibilità di poter ricoprire il ruolo di premier, Salvini dice: "sono a disposizione del popolo italiano. sarei orgoglioso, emozionato e onorato di fare il presidente del Consiglio ma prima c'è il voto.