Serie B: il Palermo sfida il Genoa

Nell’anticipo della quinta giornata di andata di Serie B il Palermo sfiderà oggi alle 20,30 al “Barbera” il Genoa. Per i rosanero siciliani sarà una partita molto insidiosa. I liguri cercheranno un successo per restare in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Il Palermo dovrà vincere per avvicinarsi alla zona play off.

Il tecnico dei siciliani Eugenio Corini dovrà rinunciare a Accardi Devetak e Broh infortunati e a Bettella squalificato. Esterni Stulac e Saric. Regista Valente. In attacco Brunori e Di Mariano. Nel Genoa sulle fasce Frendurp e Portanova. Trequartista Aramu. In avanti Coda e Ekuban. Arbitrerà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria.