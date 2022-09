Serie B: il Bari vince 1-0 a Cagliari

Via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 15’ Cheddira dei biancorossi con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 32’ il Bari passa in vantaggio con Cheddira con un pallonetto in diagonale su passaggio di Maita. Al 39’ i galletti rimangono in dieci. Espulso Pucino per proteste. Al 94’ Pavoletti del Cagliari di testa colpisce il palo.





Terzo successo fuori casa per il Bari dopo quelli per 3-1 al “Curi” con il Perugia e per 1-0 al “San Vito-Luigi Marulla” con il Cosenza. I biancorossi hanno 12 punti in classifica insieme al Frosinone.

- Nella sesta giornata di andata di Serie B il Bari vince 1-0 alla “Sardegna Arena” con il Cagliari. Nel primo tempo al 27’ Lapadula del Cagliari va vicino al gol. Al 36’ Altare dei sardi sfiora la rete.