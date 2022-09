Serie C, Taranto-Foggia: il 1 ottobre in diretta su Antenna Sud





Di contro anche il Foggia cercherà di cancellare il 4-0 inflitto ai Satanelli dal Pescara nell'incontro disputatosi il 24 settembre allo Zaccheria. Alla luce di questi precedenti negativi per entrambe le squadre si prospetta un confronto interessante che sarà trasmesso con collegamento in diretta sul Canale 14 del Digitale Terrestre di Antenna Sud a partire dalle ore 17.15 di sabato 1 ottobre.

Riscatto. E' la parola d'ordine per Taranto e Foggia che si confronteranno nel derby in programma alle ore 17.30 di sabato 1 ottobre 2022. Sul rettangolo di gioco dello Iacovone, per la sesta giornata del Girone C della Serie C 2022-23, il Taranto vorrà riscattare il pesante 3-0 subito sabato scorso in casa della Gelbison.