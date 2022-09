Serie A, il Napoli ferma il Diavolo: 2-1 per gli azzurri al San Siro

via Ssc Napoli fb





Il pareggio dura poco, giusto il tempo per permettere a Simeone di entrare in campo per Raspadori. La rete decisiva dell'argentino arriva al 79' quando, su cross di Mario Rui, l'argentino batte Maignan con un preciso colpo di testa. Per i rossoneri c'è una recriminazione finale per la traversa di Kalulu che impedisce il pari.

- Il Napoli espugna San Siro nel posticipo serale battendo il Milan per 1-2. Dopo una prima frazione di gioco intensa che ha visto le due squadre creare occasioni da rete, la partita si sblocca nella ripresa al minuto 55' quando il Var decreta il calcio di rigore per un contatto in area tra Dest e Kvaratskhelia. Dal dischetto Politano batte Maignan, che intuisce la traiettoria. Il pareggio arriva al 66' con Giroud, bravo a depositare in rete l'assist al bacio di Theo Hernandez.