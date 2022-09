Il derby lombardo, passo falso della Roma a Udine permettendo (4 settembre ore 20.45 al Dacia Arena), potrebbe rivelarsi decisivo per la ridefinizione dell'alta classifica del primo torneo nazionale.

Dopo la Cremonese, per la cancellazione dello zero in classifica, è atteso il Monza che affronterà l'Atalanta nell'incontro in programma al Brianteo a partire dalle 18.30 di lunedì 5 settembre 2022.