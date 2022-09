Settimana europea della Mobilità sostenibile: domani iniziative pubbliche sulla mobilità a Lecce

LECCE - Continuano le iniziative per la Settimana europea della mobilità a Lecce, domani sarà il momento dei dibattiti e delle iniziative pubbliche dedicate all’approfondimento delle politiche di mobilità che l’amministrazione comunale sta attuando in città. L’appuntamento è al Mobility Village allestito presso il Complesso degli Agostiniani a partire dalle 17. Di seguito il dettaglio del programma dell’Area Talk: - Continuano le iniziative per la Settimana europea della mobilità a Lecce, domani sarà il momento dei dibattiti e delle iniziative pubbliche dedicate all’approfondimento delle politiche di mobilità che l’amministrazione comunale sta attuando in città. L’appuntamento è al Mobility Village allestito presso il Complesso degli Agostiniani a partire dalle 17. Di seguito il dettaglio del programma dell’Area Talk:





- Ore 17:00 "Le biciclette: Made in Italy ad alta vocazione artigiana", un appuntamento organizzato da Confartigianato Lecce che prevede un escursus sulle realtà artigiane presenti nel nostro territorio dedicate alla produzione di biciclette orgoglio italiano nel mercato mondiale

- Ore 18:00 il dibattito sul Piano Urbano di Mobilità Sostenibile e Piano Generale del Traffico Urbano, organizzato dal team di progetto PUMS e Biciplan che relazionerà sulle attività in corso.

- Ore 19:00 l’iniziativa "Pedibus/Bicibus, dalle prime esperienze di strade scolastiche e pedibus al possibile bicibus": confronto aperto sulla mobilità sostenibile intorno alle scuole.

- Per tutto il pomeriggio, dalle 17, "Bimbi In Pista", un circuito da percorrere con dei kart a pedali per imparare il rispetto della segnaletica verticale, orizzontale e dei semafori divertendosi. Organizzato da PISSTA (Pronto Intervento, Sicurezza Stradale, Tutela Ambientale).