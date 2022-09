Lecce. Visita di Mattarella: rimossi i cestini gettacarte dal percorso del corteo presidenziale

LECCE - Si comunica che in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la cerimonia di consegna dei brevetti ai nuovi piloti dell’Aeronautica Militare saranno rimossi i cestini gettacarte presenti sulle strade lungo il percorso del corteo presidenziale. - Si comunica che in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la cerimonia di consegna dei brevetti ai nuovi piloti dell’Aeronautica Militare saranno rimossi i cestini gettacarte presenti sulle strade lungo il percorso del corteo presidenziale.





Si comunica altresì che, per motivi di sicurezza, è fatto obbligo ai residenti del centro storico di rimuovere da strade e portoni i mastelli per il conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti entro e non oltre le ore 8. La raccolta dei rifiuti sarà effettuata in orario utile.