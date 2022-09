Taranto. Cozza e Granchio Blu: a "Ego Festival" la conferenza del progetto "Best Tag"

TARANTO - Cozza e Granchio blu, un connubio ideale che vedrà trovare il suo coronamento nella conferenza stampa di domani dal titolo "Cozza Nera e Granchio Blu: una promozione reciproca", la quale si svolgerà nell’ambito della manifestazione Ego Festival a partire dalle ore 11.00 nel dehor del ristorante "Al Gatto Rosso" (via Cavour, 2). - Cozza e Granchio blu, un connubio ideale che vedrà trovare il suo coronamento nella conferenza stampa di domani dal titolo "Cozza Nera e Granchio Blu: una promozione reciproca", la quale si svolgerà nell’ambito della manifestazione Ego Festival a partire dalle ore 11.00 nel dehor del ristorante "Al Gatto Rosso" (via Cavour, 2).





Taranto e Gabes sono due città che hanno dato vita a una sinergia importante, il progetto "Best Tag", attraverso cui avviare una serie di azioni congiunte per sostenibilità urbana attorno alla corretta gestione delle opportunità offerte dalla blue economy e dalla preservazione dell’ecosistema marittimo e costiero. I loro simboli, nel mondo culinario sono la Cozza Nera e il Granchio Blu, pronti a unirsi, al termine della conferenza stampa, in un elegante cooking show attraverso le sapienti mani di Agostino Bartoli (resident chef de "Al Gatto Rosso") e il cuoco tunisino Mounir Arem, executive del ristorante “Le Baroque” a Tunisi e da ben otto anni membro attivo della National Academy of Cuisine France.

"L’obiettivo di questo progetto che vede insieme l’Italia e la Tunisia – commenta il vice sindaco Fabrizio Manzulli - è la creazione di un'agenzia internazionale per la promozione congiunta di cozza e granchio, con l'obiettivo di affermare i due prodotti congiunti nei menu dei ristoranti di tutti i Paesi del Mediterraneo".

Alla conferenza stampa presenzieranno il dottor Massimo Lupis di ASSET (Agenzia regionale Strategica, e il vicesindaco di Taranto, Fabrizio Manzulli, in collegamento video da Terra Madre, il salone di Slow Food a Torino.