Tragico schianto sulla San Severo-Torremaggiore: due vittime

SAN SEVERO (FG) - Nuovo dramma sulle strade della Capitanata. A farne le spese sono il 49enne Franco Colanero e la 38enne Monica Fraccacreta, entrambi di San Severo (Fg), deceduti in un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera sulla provinciale che collega San Severo a Torremaggiore, nel Foggiano.Le vittime, secondo quanto ricostruito, viaggiavano a bordo di un'auto che per cause da accertare si è scontrata frontalmente con un altro veicolo.I due feriti sono stati estratti dalle lamiere e trasportati in elisoccorso agli ospedali di San Severo e Foggia, ma il pronto intervento dei sanitari del 118 è stato vano perche sono deceduti.