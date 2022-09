Castellana Grotte: dal 26 al 30 settembre lo spettacolo "Peter Pan - Il bambino che non voleva crescere"

Le Grotte di Castellana (Ba) diventano il palcoscenico di un nuovo e suggestivo spettacolo: Peter Pan - Il bambino che non voleva crescere. Firmato da Aleph Theatre, l’associazione che nel 2009 ha ideato Hell in the cave - Versi danzanti nell’aere fosco, questo nuovo spettacolo debutta nella caverna della Grave con cinque appuntamenti in anteprima dal 26 al 30 settembre. Le Grotte di Castellana (Ba) diventano il palcoscenico di un nuovo e suggestivo spettacolo: Peter Pan - Il bambino che non voleva crescere. Firmato da Aleph Theatre, l’associazione che nel 2009 ha ideato Hell in the cave - Versi danzanti nell’aere fosco, questo nuovo spettacolo debutta nella caverna della Grave con cinque appuntamenti in anteprima dal 26 al 30 settembre.





Una nuova rappresentazione unica, un viaggio onirico alla ricerca di sé stessi e nell’ottica del miglioramento delle relazioni con gli altri, tra sogno e realtà, con il coinvolgimento diretto del pubblico e, in particolare, dei bambini e dei ragazzi presenti allo spettacolo, immersi nella bellezza del sito carsico castellanese. Peter Pan - Il bambino che non voleva crescere è firmato da AlephTheatre in collaborazione con Grotte di Castellana srl e Planetarium Show, è finanziato da Regione Puglia Fsc 2014/2020 Patto per la Puglia - Investiamo nel futuro ed è parte integrante di "A riveder le stelle", rassegna 2022 che comprende anche Hell in the Cave.

Le attività delle cinque giornate in calendario prevedono alle ore 18:00 al Planetarium Show, sempre in zona grotte, i laboratori didattici (tra questi "L’Isola che non c’è" ha l’obiettivo di presentare lo spettacolo e preparare i bambini e i ragazzi alla partecipazione attiva allo show) e alle ore 19 l’inizio dello spettacolo nella Grave delle grotte di Castellana. Lunedì 26 settembre 2022 il debutto ufficiale con la partecipazione delle istituzioni, poi si replica anche martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 settembre 2022 con lo stesso programma e lo stesso orario.

La partecipazione ai laboratori e allo spettacolo è gratuita, ma è necessario prenotare al numero 3391176722 (anche whatsapp). Ulteriori informazioni sui canali social di AlephTheatre e Grotte di Castellana srl e sul sito www.alephtheatre.it. Maggiori informazioni sulle Grotte di Castellana sono sul sito www.grottedicastellana.it.