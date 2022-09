Valenzano: nominato Commissario prefettizio

BARI - Il Prefetto di Bari in data odierna, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b) n. 3 del TUEL, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Valenzano e la contestuale nomina della dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini – Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Bari - quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente. Lo rende noto la Prefettura di Bari.Il provvedimento è scaturito a seguito delle dimissioni presentate contemporaneamente da dieci Consiglieri.