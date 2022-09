Zelensky: trovata una fossa comune a Izyum

via Zelensky Ig

KIEV - Una fosse comune è stata trovata a Izyum, la città nella regione di Kharkiv recentemente riconquistata dalle forze ucraine. A renderlo noto il presidente ucraino Volodymyr Zelennsky in un video messaggio su Telegram. "Domani a Izyum ci saranno giornalisti ucraini e internazionali. Vogliamo che il mondo sappia cosa sta realmente accadendo e cosa ha portato l'occupazione russa. Bucha, Mariupol, ora, sfortunatamente, Izyum... La Russia lascia morte ovunque. E deve esserne ritenuta responsabile", ha continuato il presidente ucraino promettendo "più informazioni, chiare e verificate, domani".Secondo l'investigatore capo della polizia della regione di Kharkiv, Serhii Bolvinov, nella fossa comune sono stati trovati circa 440 corpi. Al momento "sappiamo che alcuni sono stati uccisi (a colpi d'arma da fuoco), altri dal fuoco d'artiglieria, o per l'esplosione di mine. Alcuni sono morti negli attacchi aerei. Molti corpi non sono stati ancora identificati. Quindi le cause della morte verranno stabilite dalle indagini", ha spiegato.