A Putignano 'La rotta della libertà'

PUTIGNANO (BA) - Momenti di solidarietà a Putignano. Il 25 ottobre prende ufficialmente il via il service del Rotaract Club Putignano denominato “La Rotta della Libertà” promosso nell’anno rotariano 2021/2022 dal past president Fabio Vespucci, quale anche capo progetto dell’Ente proponente.L'iter si è concluso dopo una selezione a livello nazionale da parte di un comitato scientifico, rientrando tra i 27 progetti vincitori della stagione 2022, nel corrente anno rotariano sotto la guida dalla presidente Antonietta Conforti.Il Comune di Putignano, partner di questa iniziativa, ha subito accolto con favore la proposta del Rotaract Club Putignano ponendo in un’ottica di continuità tale iniziativa con il Progetto BES (Bisogni Educativi Speciali), progetto realizzato in favore di minori, giovani, famiglie, operatori e docenti grazie alla preziosa collaborazione con la ASL e le scuole del territorio, nonché, in particolare, i Centri Sociali Polivalenti per minori: A Modo Loro, Auxesia, Volti Rivolti.Grazie al coinvolgimento dell’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Putignano, nell’ambito dell’area riferita alla prevenzione del disagio sociale-familiare e dispersione scolastica, 10 ragazzi/e hanno quindi avuto la possibilità di imbarcarsi e vivere una nuova ed entusiasmante esperienza sul brigantino Italia, “una nave aperta a tutti coloro che combattono una battaglia per eliminare ogni pregiudizio sulla disabilità e sul disagio sociale”. Questa la missione della Fondazione ONLUS “Tender to Nave Italia”, fondata nel 2007 dalla Marina Militare Italiana e dallo Yacht Club Italiano.Sotto la navigazione del Comandante C.F. Massimo Nava, i giovani putignanesi hanno vissuto una breve crociera salpata La Spezia martedì 25 e rientrata nel porto ligure sabato 29 ottobre., durante la quale numerose sono state le attività informative e formative sulla cultura ed il rispetto del mare, della flora e della fauna marina, della biodiversità e sulla antica cultura della navigazione a vela, aventi come obiettivi specifici l’abilità sociale, la resilienza e la socializzazione dei partecipanti.Il service è stato reso possibile grazie alla generosa partecipazione di alcuni sponsor del territorio, alcuni anche anonimi, che hanno voluto investire in questo progetto al fine della riuscita realizzazione tra cui Delfine Pet Store di Sebastiano Delfine. Infine, un prezioso contributo dal Distretto Rotaract 2120 Puglia e Basilicata che nell’ano rotariano 2021/2022 ha devoluto al Club putignanese un importante finanziamento a fondo perduto per l’attuazione del service.