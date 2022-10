“Aldo Moro: la Storia d’Italia dalla Costituente ad oggi”. Il 3 novembre 2022 ad Accadia (Fg)

BARI - Giovedì 3 novembre 2022 alle ore 10.00 si terrà, presso la Sala Convegni, Viale Roma n 1 Accadia (FG), un incontro organizzato nell’ambito del progetto “Aldo Moro: la Storia d’Italia dalla Costituente ad oggi”.Saluti istituzionali di Agostino De Paolis, sindaco del Comune di Accadia e di Ripalta De Bellis, presidente Associazione Il Dialogo.Modera l’incontro Loris Castriota Skanderbegh, giornalista.La relazione sarà curata dall’on. Gero Grassi, ex deputato, funzionario del Consiglio regionale della Puglia, giornalista e scrittore.“Aldo Moro: la Storia d’Italia dalla Costituente ad oggi” è il progetto triennale dedicato dal Consiglio regionale della Puglia, a cura della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, rivolto ai Comuni, alle Associazioni Culturali e alle Biblioteche del territorio pugliese, al fine di mantenere viva la memoria, diffondere il pensiero del pugliese Aldo Moro ed approfondire la Storia d’Italia.Ogni incontro è un’occasione per approfondire la Storia d’Italia dagli anni 50 ad oggi, contribuendo così a rafforzare il sentimento di appartenenza alla Nazione, nonché alla formazione dei cittadini, ripercorrendo i momenti salienti della vita politica italiana per offrire spunti di riflessione e chiavi di lettura critica degli avvenimenti recenti.