Bari. "Mamme, amore e...fornelli": al via il corso il 6 ottobre 2022

BARI - Prende il via il prossimo 6 ottobre, alle ore 18, nel Redentore di Bari l’iniziativa dedicata al sociale in collaborazione tra pubblico e privato: "Mamme, amore e...fornelli". - Prende il via il prossimo 6 ottobre, alle ore 18, nel Redentore di Bari l’iniziativa dedicata al sociale in collaborazione tra pubblico e privato: "Mamme, amore e...fornelli".





Il progetto ideato dalla F. Divella S.p.A in collaborazione con l’Oratorio Redentore di Bari e Mobilturi è patrocinato dal Comune di Bari. Alla prima lezione saranno presenti: Paola Romano, assessore alle Politiche giovanili, Pubblica Istruzione del Comune di Bari; il dott. Domenico Divella della F. Divella S.p.A.; Donato Carra, Corporate Chef della Divella e don Giuseppe Russo, direttore dell’Oratorio dell’Istituto Salesiano Redentore di Bari. In programma 20 ore di teoria (sarà utilizzato come testo l’ultimo lavoro dello Chef Carra "Tra ricette e Bon Ton") e 40 ore di pratica. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato per acquisite competenze in: scelta di prodotti e materie prime, la loro trasformazione e la corretta conservazione. Scelta degli utensili da lavoro; abc della cucina; arte della panificazione e tanto altro: la prima lezione è in programma giovedì 6 ottobre alle 18. Poi seguiranno due lezioni a settimana (il martedì e il giovedì sempre alle 18). Un progetto innovativo che pone le basi per un'eventuale opportunità futura di occupazione, attraverso l'utilizzo dei fornelli di casa, che si trasformeranno in una vera e propria attività imprenditoriale. L'obiettivo è preparare, in modo professionale le casalinghe per creare le condizioni di un’attività di produzione e vendita di alimenti fatti in casa. Le partecipanti, dunque, avranno la possibilità di essere formate come figure professionali e responsabili della cucina. Impareranno anche la creazione di un menù, delle ricette ad esso correlato e della supervisione della loro stessa realizzazione.