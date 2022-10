Basket, Happy Casa Brindisi: Water Store nuovo Partner Business

FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile la Water Store è il nuovo Partner Business dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. L’azienda è distributrice di acqua in Puglia dal 1999. Fornisce boccioni e si occupa degli impianti collegati all’acqua di rete, installa e gestisce gli impianti per il trattamento dell’acqua con standard di qualità molto alti con una importante tecnologia.

Ha sede a Brindisi in via Enrico Fermi 5/E nella zona industriale. L’amministratore delegato Alessandro Neri ha dichiarato: “ Per me e i miei soci è piacevole essere al fianco dell’ Happy Casa che è una realtà sportiva di rilievo nel basket pugliese”. La Water Store sosterrà con un contributo economico notevole la società e la squadra brindisina.