La Juventus Femminile vince 3-0 col Pomigliano

FRANCESCO LOIACONO - Nella quinta giornata di andata di Serie A di Calcio Femminile la Juventus Women vince 3-0 a Vinovo col Pomigliano. Nel primo tempo al 27’ Arianna Caruso delle bianconere su punizione non inquadra la porta.

Nel secondo tempo al 3’ è annullata una rete a Sofia Cantore per fuorigioco. Al 12’ la Juventus passa in vantaggio con Sofia Cantore di testa su cross della svedese Amanda Nilden. Al 36’ raddoppia Arianna Caruso con una girata al volo di destro. Al 93’ la francese Annahita Zamanian realizza il terzo gol di sinistro su cross dell’altra svedese Evelina Duljan. La Juventus è quarta con 11 punti. Nella sesta giornata di andata le bianconere dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali giocheranno Domenica 16 Ottobre alle 14,30 fuori casa con la Sampdoria Women.