Brindisi, muore dopo due giorni dalla diagnosi di Covid

BRINDISI - Dramma al Perrino di Brindisi dove è morta una quattordicenne. La ragazza, dopo aver accusato vomito e febbre alta, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ostuni dove è risultata positiva al Covid-19.

Immediato il trasferimento al Reparto Pediatrico di Perrino, ma le sue condizioni sono peggiorate fino al ricovero in Terapia Intensiva e al decesso. Rimangono da chiarire le cause della sua morte: la 14enne non soffriva di alcuna patologia pregressa e aveva terminato il ciclo vaccinale.