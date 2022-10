Bonus trasporti Amtab: come richiederlo

BARI - Fino al prossimo 31 dicembre è possibile richiedere il bonus trasporti, l'incentivo del valore massimo di 60 euro, destinato a persone con un reddito sotto i 35 mila euro utile utilizzabile per l'acquisto di un abbonamento Amtab.

Per poter utilizzare il bonus trasporti è necessario accedere alla piattaforma del Ministero tramite SPID o CIE (bonustrasporti.lavoro.gov.it) e compilare i campi richiesti. Oltre ai dati anagrafici, sarà chiesto di indicare anche il reddito complessivo del beneficiario, l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista e l’indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico presso cui lo si vuole utilizzare. Si evidenzia che il buono rilasciato dalla piattaforma ministeriale, deve essere speso entro il mese in corso.

Per richiedere il bonus trasporti per Amtab è necessario ricercare come ragione sociale "Azienda mobilità e trasporti Bari"

Per poter utilizzare il bonus trasporti con Amtab si potrà utilizzare esclusivamente la piattaforma Dropticket attraverso la quale sarà possibile acquistare su app i nostri abbonamenti ordinari e gli abbonamenti agevolati per studenti previo rilascio dell'agevolazione attraverso la nostra applicazione MUVT Card.

Per poter utilizzare il bonus trasporti su abbonamenti che richiedeono il rilascio di un'agevolazione da parte degli uffici AMTAB (es. studenti), è necessario procedere alla richiesta di agevolazione entro il 28 di ogni mese ed entro il 17 per il mese di dicembre.

Non è possibile usufruire del bonus trasporti alle rivendite.

Per maggiori informazioni sul bonus trasporti è possibile consultare le FAQ sul sito dell'Amtab.

ISTRUZIONI BONUS TRASPORTI DROP TICKET

Per usufruire del bonus trasporti:

scaricare l'app DropTicket per Android e iOS

procedere alla registrazione

selezionare l'azienda AMTAB e il titolo da acquistare

in caso di abbonamento studenti deve essere stata precedentemente rilasciata l'agevolazione (ricordiamo che per acquistare l'abbonamento studenti è necessario inserire il codice della card a cui è stata rilasciata l'agevolazione senza gli zeri a sinistra ed è obbligatorio mostrare la card per il controllo ai nostri addetti che la dovessero richieder unitamente al titolo in app)

prima di procedere al pagamento dovrà essere inserito il codice Bonus Trasporti (il codice potrà essere inserito manualmente o si potrà procedere alla scansione del QR-Code rilasciato dal ministero

Per eventuali problemi con il bonus trasporti e in generale con l'app DropTicket è possibile contattare il servizio clienti al numero 02 32069495 oppure scrivere a support@dropticket.it