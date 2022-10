Calcio: il Lecce Primavera perde 1-0 in casa col Bologna

Nel secondo tempo al 27’ il Bologna Primavera passa in vantaggio con Antonio Raimondo su rigore concesso per un fallo dell’altro rumeno Razvan Pascalau su Antonio Raimondo. I giallorossi pugliesi restano in dieci. Espulso Razvan Pascalau per doppia ammonizione. Al 39’ l’albanese Medon Berisha dei salentini su punizione va vicino al pareggio.





Il Lecce è sesto con 14 punti insieme alla Fiorentina e al Torino. Nella decima giornata di andata i salentini giocheranno Domenica 30 Ottobre alle 13 fuori casa con la Roma Primavera. I giallorossi vincono 4-1 in trasferta con il Milan e sono primi a 20 punti insieme alla Juventus e al Frosinone.

Nella nona giornata di andata del campionato Primavera il Lecce perde 1-0 a San Pietro in Lama con il Bologna. Nel primo tempo al 5’ il rumeno Catalin Vulturar dei salentini colpisce la traversa. Al 16’ Andrea Mazia degli emiliani va vicino al gol. Al 42’ il danese Jeppe Corfitzen del Lecce Primavera non riesce a schiacciare di testa in porta.