"Aeroporto di Grottaglie nel segno della Space Economy: importante progetto per il territorio"

GROTTAGLIE (TA) - "Ho partecipato questo pomeriggio, a Grottaglie, all'incontro pubblico sul futuro dell'aeroporto di Marcello Arlotta. Un'iniziativa importante che ha ripercorso i massicci interventi infrastrutturali messi in campo col Presidente, Michele Emiliano in questi ultimi anni per rendere il sito di Grottaglie multifunzionale". Così Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto."Con piacere - prosegue - ho seguito gli interventi del Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, che sta svolgendo un grande lavoro per Grottaglie, col quale ho avuto modo di confrontarmi più volte negli anni scorsi proprio relativamente al futuro dell’aeroporto jonico, del Direttore Amministrativo AdP, Patrizio Summa, del sindaco Ciro D’Alò che ammiro per il suo sempre puntuale e brillante impegno per la città di Grottaglie, del Presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma e dell’Assessore regionale Alessandro Delli Noci, collegati da remoto. Nello specifico si è parlato del suo impiego come spazioporto per il quale sono stati investiti ben 50 milioni di euro da parte della Regione Puglia per rendere l'aeroporto di Grottaglie un polo poliedrico atto ad ospitare voli cargo, voli commerciali anche intercontinentali oltre allo spazioporto. Siamo certi, come Regione Puglia, che questi investimenti porteranno considerevoli ricadute sul territorio. Intanto a breve inizieranno i lavori per la realizzazione della bretella di collegamento con la superstrada Taranto- Brindisi per un importo di 12 milioni di euro, ed a giorni partirà il cantiere per il rifacimento dell’aerostazione, per un importo di 9 milioni di euro" conclude Borraccino.