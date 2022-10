Da sabato 22 presso il Faro del Porto di Bari Cristina Maremonti con 'L’Arte delle donne'

BARI - “L’Arte delle donne: bellezza e rinascita” si deve ad una brillante e lungimirante idea della dr.ssa Cristina Maremonti, presidente del Centro Italiano Femminile Provinciale di Bari, che è sfociata in una mostra dedicata alle donne, ma non solo, dal momento che la creatività e la solidarietà femminile saranno protagoniste di un bellissimo progetto, realizzato grazie alla collaborazione di due persone straordinarie: Maria Pierno, Maestro d’arte, e Rossella Mazzotta, fotografa.La Pierno, esperta in pittura medievale bizantina, decora con grande partecipazione le porte degli stabili abbandonati e il suo laboratorio, su tre livelli, è situato nella città vecchia di Bari.La Mazzotta è una fotografa che parla all’universo femminile da donna appassionata di immagini. Il suo concetto di parità lo fa scaturire dal suo lavoro giornaliero, in modo da invitare il ‘popolo’ che dovrà visionare e giudicare lo scatto ad una riflessione in cui ‘l’obiettivo’ deve avere comunità di intenti.Il progetto mira a supportare, attraverso l’arte e laboratori dedicati, tutte quelle donne che vivono situazioni difficili: di malattia, di violenza, di discriminazione o di disagio psico-sociale per aiutarle a rinascere e a riscoprire la bellezza della vita.Le fotografie della mostra “Obiettivo Donna” e le sculture dell’esposizione “Tessere Trame” saranno accolte, grazie alla disponibilità dell’Associazione “Mar di Levante”, in un posto incantevole, quello del Faro del Molo Borbonico nel Porto di Bari, e visibili al pubblico dal 22 al 29 ottobre 2022. Vernissage sabato 22 alle 17.00 (info 339/5852312).Cercare di mantenere sempre accesa una luce, come fosse un faro nella notte, anche nei momenti più bui della nostra vita! Questo ‘l’obiettivo’ di Cristina Maremonti.