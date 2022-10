Energia, Meloni ribadisce: serve compattezza forze politiche

La propaganda di demonizzazione contro di noi ha inasprito animi e diviso gli italiani. Noi lavoreremo per unirli: non è tempo di polemiche strumentali, ma di responsabilità.

Nostro obiettivo al Governo sarà rappresentare e difendere gli interessi e i diritti di tutti i cittadini pic.twitter.com/85q7rOvkmW — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 30, 2022

ROMA - La giornata del presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nei suoi uffici di Montecitorio è stata scandita anche ieri venerdì 30 ottobre da incontri con i propri collaboratori sulle priorità dell'agenda politica. Su tutte - informano fonti del partito - il caro bollette, anche alla luce del Consiglio straordinario dell'energia che si è svolto oggi a Bruxelles. Un tema di "vitale importanza per l'Italia" e sul quale il presidente di FdI continua ad auspicare "compattezza di tutte le forze politiche"."La propaganda di demonizzazione contro di noi ha inasprito animi e diviso gli italiani. Noi lavoreremo per unirli: non è tempo di polemiche strumentali, ma di responsabilità. Nostro obiettivo al Governo sarà rappresentare e difendere gli interessi e i diritti di tutti i cittadini" ha evidenziato la Meloni in un post twitter.