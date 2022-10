Enrico Petrelli (intervista): "Fare l'arbitro è una vocazione"

È una lunga storia d’amore! È nato tutto negli anni 80, quando un amico dei miei genitori mi piazzava davanti alla tv a guardare il catch (ovvero la NJPW, la federazione giapponese più importante), commentato da Tony Fusaro, con leggende come Tiger Mask, Antonio Inoki, Giant Baba, che poi rivedevo nelle puntate de L’Uomo Tigre, che già allora era il mio cartone animato preferito. Poco tempo dopo sarebbe arrivata la WWF sulle reti Fininvest, con Dan Peterson al commento e il giovane Enrico che si appassionava alle gesta di Hulk Hogan, Ultimate Warrior, dei Legion of Doom, ma soprattutto di Jake The Snake Roberts, che ha fatto nascere in me la passione per i “cattivi”, al punto da farmelo tatuare sull’avambraccio qualche anno fa. Potrei andare avanti per ore, ti basti sapere che la passione non si è mai spenta e che ancora oggi seguo il wrestling costantemente, sia la WWE e la AEW che federazioni “minori” come GCW , ROH o NWA.Qualche anno fa la Wrestling Megastars, federazione con cui collaboro con sede a Bologna, aveva organizzato un evento con lottatori americani ex, WWE, come Chris Masters, Ken Anderson (conosciuto in WWE come Mr. Kennedy) e soprattutto Rob Van Dam, accanto a lottatori europei e soprattutto locali, e furono soprattutto questi ultimi a colpire me e i miei amici, perché davvero non avevano nulla da invidiare ai colleghi d’oltreoceano: parlo soprattutto di atleti come King Danza e Red Scorpion, entrambi poi miei allenatori e maestri, ma anche Nico Narciso o VP Dozer. Poco tempo dopo ho deciso di andare a provare ad allenarmi con loro, nel Bologna Wrestling Team fondato proprio da Red Scorpion. Lì ho imparato a superare i miei limiti fisici e mentali, oltre a frequentare seminari con leggende del wrestling come Chris Masters, Tajiri, Carlito e addirittura Ultimo Dragon, e ho deciso poi di non diventare lottatore (avevo già 39 anni!) ma di essere un manager, figura con la quale ho esordito. Più tardi c’era la necessità di avere un arbitro nella federazione, e mi è stato chiesto di ricoprire questo ruolo: ho accettato con gioia, e ho scoperto una vocazione, perché è un compito che mi affascina e mi appassiona.Il ruolo dell’arbitro è assolutamente fondamentale! Offre una mediazione importante tra il buono e il cattivo, controlla che tutto dentro e fuori dal ring sia svolto alla perfezione (è spesso compito dell’arbitro coordinare lo staff) e non è raro che venga coinvolto direttamente nella lotta. Io in particolare, avendo una struttura fisica importante, tendo anche a usare la forza per farmi rispettare, e questo può portare a reazioni inaspettate e anche violente.