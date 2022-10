Euro2024: l’Italia ritrova la Macedonia

via Nazionale italiana di calcio fb

Strada irta di ostacoli quella che dovrà affrontare l'Italia di Mancini per arrivare alla fase finale di Euro2024. Inseriti nel gruppo C, gli azzurri dovranno affrontare l'Inghilterra già incrociata in finale di Euro2020 e la Macedonia che ha escluso gli uomini di Mancini dai Mondiali in Quatar. Completano il girone Ucraina e Malta. Nei sorteggi non sono stati inclusi Germania (Paese ospitante) e Russia. Gli altri gironi:Girone A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro.Girone B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra.Girone D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia.Girone E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Far Oer, Moldova.Girone F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia.Girone G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania.Girone H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino.Girone I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra.Girone J: Portogallo, Bosnia, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein