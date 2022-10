Sassuolo - Inter, Inzaghi: ''Avevamo tanta voglia di vincere''

Via Inter.it

MILANO -L'Inter dopo la vittoria di San Siro contro il Barcellona vince anche a Sassuolo. I nerazzurri si sono imposti 2-1 in casa dei neroverdi grazie alla doppietta di Edin Dzeko. Al termine del match sono arrivate le parole del mister Simone Inzaghi:

"L'Inter aveva tantissima voglia di vincere. Venivamo da un martedì molto intenso e abbiamo trovato una buona squadra. Sapevamo la difficoltà della partita, ma i ragazzi avevano voglia di vincere. Sono due vittorie che fanno morale e classifica. Adesso andremo a Barcellona e poi ancora campionato. È un momento delicato e importante, ma dobbiamo recuperare forze ed energia".

"Il discorso motivazionale di Handanovic prima del match? Samir è un valore aggiunto in campo e fuori. Solo così si va avanti e si prosegue in questo cammino. Penso che i calciatori che sono entrati in campo oggi nel secondo tempo ci hanno dato una grande mano. Sono stati bravi perché eravamo stanchi e siamo saliti di tecnica negli ultimi 25 minuti, cosa che ci ha permesso di vincere. Contro il Sassuolo devi sempre giocare bene dal punto di vista tecnico e la squadra fisicamente sta bene e sono molto contento".

"Credo che Kristjan ha fatto benissimo con la Roma e oggi non era affatto facile. Per lui non era semplice giocare anche per via dell’ammonizione presa, ma sono molto contento di quello che sta facendo anche perchè si è inserito benissimo ed è un 2002. Si toglierà tante soddisfazioni".

"Edin ha fatto benissimo, anche Lauti ha fatto bene anche se è stato sfortunato. Mi spiace perchè non ha trovato il gol, ma giocando così arriverà presto".

"Onana ha dato seguito alle prestazioni che ha fatto in Champions. È un portiere di qualità e in due mesi ha dimostrato che si può giocare il posto con un gran campione come Handanovic".