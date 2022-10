Fasano. Manibus Focus Week: i protagonisti di martedì 18 ottobre 2022

FASANO (BR) - "Manibus Focus Week" è l’incontro tra Arte e Impresa attraverso le voci dei protagonisti. Presso il Teatro Sociale di Fasano personaggi del mondo dell’Arte, Impresa, Artigianato, Design e Stili di Vita, eccellenze della cultura d’impresa italiana, sono presenti in due importanti momenti, da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre in un ricco calendario mattutino di MasterClass e in una sessione pomeridiana di Lectiones Magistrales, dando vita ad un coro di voci, un insieme di storie, espressione virtuosa di energia privata al servizio della crescita culturale collettiva. - "Manibus Focus Week" è l’incontro tra Arte e Impresa attraverso le voci dei protagonisti. Presso il Teatro Sociale di Fasano personaggi del mondo dell’Arte, Impresa, Artigianato, Design e Stili di Vita, eccellenze della cultura d’impresa italiana, sono presenti in due importanti momenti, da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre in un ricco calendario mattutino di MasterClass e in una sessione pomeridiana di Lectiones Magistrales, dando vita ad un coro di voci, un insieme di storie, espressione virtuosa di energia privata al servizio della crescita culturale collettiva.





Con la sapiente moderazione di Laura Pranzetti Lombardini, martedì 18 ottobre 2022 due voci di riferimento nel mondo dell’Arte e dell’Alta Gioielleria hanno dato raccontato un’azienda storica entrata nell’immaginario collettivo di ognuno, narrando come studio, passione e determinazione possano sviluppare una professione e realizzare un sogno.

L’eredità della creatività Bulgari, di come è nata, dell’oreficeria, che con grande intuizione dei figli del fondatore è stata poi allargata, facendo rete, anche all’antiquariato e alla pelletteria, ed è stato il primo salto intuitivo di quello che adesso chiamiamo marketing, è stata sapientemente raccontata sul palco di Manibus Focus Week da Lucia Boscaini, Brand Curator Bulgari.

La mitica "Hollywood sul Tevere" e i centri cinematografici romani, raccontati nel frattempo con meravigliose immagini iconiche di gioielli incredibili, indossati da Liz Taylor, da Gina Lollobrigida e da tutto il mondo delle attrici internazionali che finito il set andavano da Bulgari in Via Condotti, facevano salotto e acquistavano gioielli, diventando inconsapevolmente brand ambassador, è il punto di partenza dell’ascesa inarrestabile della Maison.

Angela Mininni, High Jewelry Expert Bulgari, ha poi spiegato come si diventa venditori dell’alta gioielleria mondo, quanto sia importante la determinazione e come sia fondamentale acquisire la padronanza di un linguaggio, relazionarsi con i "grandi clienti" che molto spesso si fidelizzano diventando amici e brand ambassador a loro volta.

Entrambe hanno inoltre sottolineato quanto sia importante conoscere gli artigiani e come sia altrettanto importante creare da un errore un’occasione e fare rete, e studiare e avere passione, senza escludere che i sogni che in quanto tali, si possono realizzare.

Gli studenti e i ragazzi presenti sono stati poi invitati a visitare il quartier generale di Via Condotti a Roma.

Grande attenzione della platea anche per l’Arch. Marta Laudani, Compasso d’Oro, che nel suo intervento durante le Lectiones Magistralis, è partita da alcune slides quali punto di ispirazione per le opere create. Una presentazione che ha tenuto incollato il pubblico: immagini di sassi per mostrare le lampade da esterno vendute in tutto il mondo, per vedere il prodotto della fantasia e della creatività nei piatti Mediterraneo prodotti da Driade e copiati in tutto il mondo. Marta Laudani ha parlato quasi sempre al plurale, un po’ per ricordare il socio Marco Romanelli, ma anche per parlare di lavoro di squadra. La semplicità, l’umiltà, la passione, lo studio di una fuoriclasse che del design ne ha fatto una bandiera italiana, andando all’essenza delle cose, sul palco di Manibus Focus Week.

La Focus Week si concluderà in piazza Ciaia a Fasano il 22 alle alle 18.00, con uno spettacolare evento performativo dell’artista Jordi NN tra fuoco, luci e musica diretta dal direttore d’orchestra Silvestro Sabatelli.