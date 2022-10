Fiera del Levante: visite guidate all’Apulia Film House

BARI - A partire da domani, lunedì 17 ottobre fino a venerdì 21 ottobre, nell’ambito della 85esima edizione della Campionaria della Fiera del Levante sarà possibile visitare Apulia Film House, la struttura polifunzionale di Apulia Film Commission collocata all’interno dell’ex palazzo del mezzogiorno (pad. 81, ingresso orientale) nel quartiere fieristico. il programma prevede due turni: alle 15 e alle 16.Inaugurata il 31 luglio 2020, Apulia Film House, un vero e proprio museo del cinema, per cinque giorni sarà fruibile liberamente e senza alcuna prenotazione.Il percorso espositivo, curato dal talento pugliese di Leonardo Cruciano si articola intorno a tre assi: manufatti originali, stampi e scenografie (creature animatroniche, body prop), provenienti da film nazionali e internazionali girati in Puglia o realizzati da artisti pugliesi; exhibit tematici dedicati alla storia del cinema, alle location pugliesi e ai bozzetti manuali e digitali delle opere esposte; collezione di manifesti originali del cinema, prodotti tra i primi del novecento e gli anni novanta, appartenenti al patrimonio della Mediateca Regionale Pugliese, in via di digitalizzazione nell’ambito del progetto Puglia Digital Library