Giornata mondiale della salute mentale: lunedì la fontana di piazza Moro si illumina di verde

BARI - Lunedì 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, la fontana monumentale di piazza Moro sarà illuminata di verde per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela dei diritti delle persone con disturbi mentali e delle loro famiglie.L’amministrazione comunale aderisce all’iniziativa promossa dal Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale che si prefigge di affrontare i problemi inerenti il disagio mentale, fenomeno in continuo aumento tra tutte le fasce della popolazione, per favorire la promozione del benessere psicofisico, bene prezioso per tutti.La giornata è stata istituita nel 1992 con lo scopo di promuovere le attività di tutela e di informare positivamente e correttamente la cittadinanza sulle tematiche relative alla salute mentale. In particolare, quest’anno la giornata si propone di “rendere la salute mentale e il benessere per tutti una priorità globale”.