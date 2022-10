Governo, Zullo (FdI): "Buon lavoro Meloni, orgoglioso per Fitto ministro"



“Particolarmente orgoglioso per la nomina dell’amico Raffaele Fitto a ministro alle Politiche europee, un ruolo che saprà ricoprire con grande competenza, ma anche con la serietà e la responsabilità che lo contraddistinguono” aggiune Zullo.



ROMA - “Buon lavoro Governo Meloni! E auguri a tutti noi, non solo di Fratelli d’Italia, del centrodestra, ma a tutti gli italiani perché da oggi potranno rendersi conto che le promesse fatte in campagna elettorale erano veri impegni che Giorgia Meloni stava assumendo consapevole del difficile momento che il nostro Paese sta vivendo". Così in una nota il sen.Ignazio Zullo.