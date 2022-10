Via Juventus fb





Nella ripresa la Juventus dilaga: prima con McKennie al 55' con un preciso colpo di testa e sul finire del match con la doppietta di Rabiot. Il centrocampista, nella sua prima doppietta in campionato, realizza il 3-0 all'82 con un potente colpo di testa svettando più in alto di Parisi e nei minuti di recupero bravo a deviare in rete da due passi un preciso assist di Danilo.

- La Juventus vince 4-0 contro l'Empoli nell'anticipo di campionato. Protagonista del match è Rabiot autore di una doppietta. Allegri sceglie Kean a formare la coppia d'attacco con Vlahovic, scelta che risulterà vincente già all'8 minuto quando su cross di Kostic, l'attaccante italiano fulmina Vicario col piatto destro.