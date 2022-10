Mattarella augura buon lavoro al nuovo governo e ringrazia Draghi

via Quirinale.it





Alla vigilia del giuramento dello stesso e del suo insediamento fissato alle ore 10.30 di domenica 23 ottobre 2022, augurando buon lavoro al prossimo esecutivo, il Presidente della Repubblica ha ringraziato i ministri del governo uscente ed in particolare il premier Mario Draghi per aver fatto fronte all'esigenza di guida del Paese in un periodo particolarmente difficile della storia d'Italia.

"La necessità che c'è stata di procedere velocemente alla formazione dell'esecutivo, è stata anche dettata dalle condizioni interne e internazionali che esigono un governo nella pienezza dei compiti ". E' quanto sottolineato da Sergio Mattarella poco dopo il conferimento dell'incarico senza riserva a Giorgia Meloni per la formazione del nuovo Consiglio dei Ministri.