Calcio: l'Italia Femminile perde 1-0 l'amichevole col Brasile

- L’ Italia di Calcio Femminile perde 1-0 al “Ferraris” di Genova l’amichevole con il Brasile. Nel primo tempo al 17’ Geyse Ferreira del Brasile non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 31’ Valentina Giacinti delle azzurre va vicino al gol. Nel secondo tempo al 3’ il Brasile passa in vantaggio con Adriana Leal Da Silva con una conclusione di destro. Al 16’ Lisa Boattin dell’ Italia sfiora il pareggio.

Al 25’ Kerolin Nicoli Israel Ferraz del Brasile non concretizza una buona occasione. Nei prossimi mesi l’Italia allenata da Milena Bertolini giocherà altre amichevoli in date e con avversarie che la Federazione Italiana Gioco Calcio presto deciderà.