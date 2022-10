La Juventus Femminile vola ai gironi di Champions League

Nel ritorno del secondo turno preliminare di Champions League la Juventus Femminile vince 2-0 ad Alessandria con le danesi del Koge e si qualifica per la fase a gironi. Nel primo tempo all’11’ le bianconere passano in vantaggio con l’islandese Sara Gunnarsdottir di testa su cross di Lisa Boattin.

Al 19’ Cecilia Salvai della Juventus Women non riesce a schiacciare di testa in porta. Nel secondo tempo all’8’ Valentina Cernoia non concretizza una buona occasione. Al 32’ la Juventus Femminile raddoppia con Sofia Cantore con una conclusione di destro. Al 38’ Cecilie Floe del Koge va vicina al gol. Nella fase a gironi la Juventus Women giocherà nel Girone C contro le francesi del Lione, le inglesi dell’ Arsenal e le svizzere dello Zurigo. Le bianconere sfideranno nella prima giornata Mercoledì 19 Ottobre alle 18,45 fuori casa lo Zurigo.