via Zelensky Ig

KIEV - Oggi Kiev celebra la Giornata dei difensori "dai tempi antichi ai giorni nostri" e il presidente Volodymyr Zelensky esorta, nel 233/o giorno di guerra, a dare ascolto ai segnali di allarme aereo, soprattutto in questa ricorrenza."Cerchiamo una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina" dichiara l'Alto rappresentante della politica estera Ue, che avverte: "Qualsiasi attacco nucleare contro l'Ucraina provocherebbe una risposta non nucleare così potente sul piano militare che l'esercito russo verrebbe spazzato via".