Perugia, si dimette il tecnico Silvio Baldini

FRANCESCO LOIACONO - In Serie B si è dimesso il tecnico del Perugia Silvio Baldini dopo la sconfitta per 2-1 al “Curi” con il Sud Tirol nella nona giornata di andata. Baldini ha deciso di lasciare la squadra umbra, ultima in classifica da sola con 4 punti.

Per il Perugia è stata la quarta sconfitta consecutiva. Al posto di Baldini potrebbe tornare sulla panchina degli umbri Fabrizio Castori che era stato esonerato dopo la sesta giornata di andata dopo una vittoria un pareggio e una sconfitta. Al posto di Castori era subentrato Baldini ma il Perugia non è più riuscito a riprendersi. L’obiettivo del Perugia in questa stagione è la salvezza.