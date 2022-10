Covid Puglia: +464 e nessun decesso. Tasso al 12,5%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 464 nuovi casi di positività al Covid-19 su 3.693 test per una incidenza del 12,5%.Non si registrano decessi.I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: 165 a Bari, 25 nella Bat, 64 a Brindisi, 36 a Foggia, 120 a Lecce, 50 a Taranto. Sono residenti fuori regione altre 2 persone risultate positive in Puglia, provincia in definizione per altri 2 casi. Delle 14.275 persone attualmente positive 121 sono ricoverate in area non critica (come ieri) e 7 in terapia intensiva (come ieri).