Puglia – Albania, Joint for Future. Delli Noci: "Rafforzate le politiche di cooperazione tra i due Paesi attraverso lo scambio culturale e l’attenzione ai giovani"

Presentati la mattina di venerdì 21 ottobre 2022 in Fiera del Levante, alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche Giovanili, Alessandro Delli Noci, e del sindaco di Tirana, Erion Veliaj, i risultati di Puglia – Albania, Joint for Future - Tirana European Youth Capital 2022, il programma di iniziative promosse dalla Regione Puglia per accompagnare Tirana Capitale Europea delle Gioventù 2022 in un percorso culturale innovativo dedicato ai giovani e al loro potenziale nel mondo del lavoro. Una serie di iniziative, in programma da maggio 2022, dal valore altamente strategico, finalizzate ad esaltare le politiche di cooperazione tra i due Paesi e valorizzare la cultura e la creatività territoriale messe in campo negli ultimi anni a supporto dei giovani. Arte visiva, laboratori, teatro, musica, innovazione per un progetto sinergico tra i due Paesi che ha riunito più soggetti istituzionali e che ha messo in rete alcune delle principali esperienze artistiche, di partecipazione dei giovani e di innovazione sociale pugliesi ed albanesi. Puglia – Albania, Joint for future è promosso da Regione Puglia: Presidenza, Assessorato allo Sviluppo Economico, Cooperazione Territoriale, Sezione Politiche giovanili, Assessorato al Turismo, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio; Teatro Pubblico Pugliese; Comune di Tirana; Ministero della Cultura albanese, National Youth Congress; Ambasciata d’Italia a Tirana e Istituto Italiano di Cultura – Tirana. Presentati la mattina di venerdì 21 ottobre 2022 in Fiera del Levante, alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche Giovanili, Alessandro Delli Noci, e del sindaco di Tirana, Erion Veliaj, i risultati di Puglia – Albania, Joint for Future - Tirana European Youth Capital 2022, il programma di iniziative promosse dalla Regione Puglia per accompagnare Tirana Capitale Europea delle Gioventù 2022 in un percorso culturale innovativo dedicato ai giovani e al loro potenziale nel mondo del lavoro. Una serie di iniziative, in programma da maggio 2022, dal valore altamente strategico, finalizzate ad esaltare le politiche di cooperazione tra i due Paesi e valorizzare la cultura e la creatività territoriale messe in campo negli ultimi anni a supporto dei giovani. Arte visiva, laboratori, teatro, musica, innovazione per un progetto sinergico tra i due Paesi che ha riunito più soggetti istituzionali e che ha messo in rete alcune delle principali esperienze artistiche, di partecipazione dei giovani e di innovazione sociale pugliesi ed albanesi. Puglia – Albania, Joint for future è promosso da Regione Puglia: Presidenza, Assessorato allo Sviluppo Economico, Cooperazione Territoriale, Sezione Politiche giovanili, Assessorato al Turismo, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio; Teatro Pubblico Pugliese; Comune di Tirana; Ministero della Cultura albanese, National Youth Congress; Ambasciata d’Italia a Tirana e Istituto Italiano di Cultura – Tirana.





"Investire sui giovani - ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci - e su politiche che valorizzino la loro creatività, la loro formazione e le loro competenze: lo sta facendo il Comune di Tirana con il sostegno della Regione Puglia, come testimonia il fitto programma di iniziative presentato oggi. Tirana Capitale Europea dei Giovani 2022 è una buona pratica che ci dice che investire sui giovani è la scelta giusta. E per questa ragione, nella nuova programmazione il primo progetto strategico riguarderà proprio la creatività culturale e giovanile. Un progetto che coinvolgerà l’Albania, il Montenegro e le Regioni Puglia e Molise e che rafforzerà la cooperazione tra i nostri Paesi".

"Oggi è stata una bellissima giornata - dichiara il sindaco di Tirana, Erion Veliaj –, abbiamo condiviso la bellissima esperienza di Tirana Capitale europea della Gioventù e la collaborazione con la Regione Puglia. Abbiamo ospitato più di mille eventi che ci hanno aiutato a riposizionare Tirana e l’Albania. Abbiamo scritto un manuale sulla buona amicizia e collaborazione tra paesi".

"L’esperienza di Tirana Capitale europea dei Giovani 2022 è una importante testimonianza di protagonismo giovanile. In tutto il percorso di costruzione delle attività, infatti, i giovani sono stati ascoltati e coinvolti – dichiara Lucia Abbinante, direttrice dell’Agenzia Nazionale Giovani -. Come testimoniano anche le esperienze legate ai programmi europei per la Gioventù gestiti dall’ANG, dare spazio e responsabilità ai giovani e coinvolgerli nei processi decisionali è fondamentale per consentire alle nuove generazioni di generare cambiamenti positivi per le comunità".

"Da questo Anno Europeo della Gioventù abbiamo avuto l’opportunità di riflettere sull’importanza della cooperazione e di ragionare su quello che sarà il rafforzamento delle competenze dei ragazzi per il 2023, che sarà l’Anno Europeo delle Competenze dei Giovani – il commento di Marco De Giorgi, capo Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri -. Un tema importante è quello di come fare a dare il giusto empowerment giovanile per quelle che sono le skills più elevate. Poi, in parallelo, c’è quello del lavoro da fare su quei giovani che non sono impiegati, che non studiano e che non stanno neanche cercando lavoro: sono i cosiddetti ‘neet’, per cui andrebbe fatto un percorso di immersione su come incentivarli ad entrare nel sistema produttivo. Questi saranno i temi del prossimo anno, che saranno già sul tavolo nell’evento finale di questo anno ad Assisi".





Scheda delle attività





Le attività di Puglia – Albania, Joint for future sono partite il 28 febbraio 2022 a Tirana con la conferenza stampa di presentazione delle attività e la firma del protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Comune di Tirana per rafforzare la collaborazione fra i due Enti nel contesto di Tirana Capitale Europea dei Giovani 2022. Il 1 marzo 2022 è stato sottoscritto il protocollo d’Intesa fra il Teatro Pubblico Pugliese e l’Associazione dei Teatri Comunali Albanesi per la realizzazione di un festival/vetrina con l’obiettivo di favorire la distribuzione di spettacoli di teatro, danza e musica tra Puglia e Albania, la formazione e il trasferimento di buone pratiche tra figure professionali, audience development, progettazione comune e azione di comunicazione integrata. È stato inoltre firmato un accordo che prevede iniziative a sostegno dei giovani, promosse dal settore Politiche giovanili della Regione Puglia, finalizzate allo scambio di buone pratiche e al rafforzamento delle competenze nei settori dell’innovazione, solidarietà, sviluppo locale e culturale. Le attività si svilupperanno su quattro assi: il sostegno alle imprese culturali e creative attraverso laboratori dal basso, laboratori specifici e workshop sulle competenze manageriali e artistiche legate alla filiera dell’arte e dello spettacolo dal vivo, la sperimentazione di un innovativo strumento di ingegneria finanziaria a sostegno della nascita e consolidamento delle imprese culturali e creative, la progettazione ed erogazione di servizi di accompagnamento e la realizzazione di un acceleratore di impresa transfrontaliero.

La Musica è stata protagonista dal 26 al 28 maggio con alcune delle proposte musicali più interessanti della scena italiana, albanese e montenegrina. Sul palco Dj Positive Cutz (Albania), Via Tirana Live (Albania), Godugong (Puglia), Dj Hektor Jubani (Albania), Killua Live (Albania), Fabryka (Puglia), Dj Millok (Montenegro), Papaleu dj set (Puglia), Sud Sound System (Puglia) e Dj Mista Rez (Albania). L'area dei concerti ha ospitato anche stand e food-trucks per la degustazione di prodotti tipici pugliesi in stile street food. Arte Contemporanea con l’inaugurazione, il 31 maggio, della mostra Promenade di Nicola Genco presso il centro d’arte Bunk’Art. Un abbraccio e un incontro di umanità in cammino, liberi di superare barriere e muri in nome della civiltà. Dalla terra di Puglia un poetico legame con la vicina Albania attraverso questo singolare ponte artistico che mette in luce il valore inestimabile dell’incontro di culture, l’indubbia importanza delle relazioni umane, il peso rilevante della circolazione delle idee, l’innegabile utilità dello scambio di esperienze e del dialogo. Il 31 maggio si è tenuta anche la cerimonia di accensione delle luminarie artistiche e l’avvio della Settimana Italiana in Albania dedicata alle eccellenze nazionali, organizzata dall’Ambasciata italiana a Tirana con la partecipazione di enti, stakeholders e imprese. Dal 31 maggio al 4 giugno si è tenuto Lezioni di volo, laboratorio di alta formazione sulla danza aerea condotto da Elisa Barrucchieri rivolto a giovani danzatori albanesi che si è concluso il 4 giugno in Piazza Skanderberg, sotto il colonnato del Teatro dell’Opera di Tirana con lo sfondo delle luminarie artistiche, con lo spettacolo finale esito del laboratorio. Artigianato Artistico ed enogastronomia sono stati protagonisti dal 1 al 7 giugno con l’allestimento di Luminarie in piazza Skanderbeg. E ancora Teatro con lo spettacolo La cena di San Nicola con Enzo Toma e Francesco Gravino, dedicato alle tradizioni enogastronomiche pugliesi andato in scena dal 1 al 3 giugno in piazza Skanderbeg e con la compagnia Cantieri Teatrali Koreja che il 3 giugno al Teatro Metropol ha messo in scena Giardini di Plastica e il 4 giugno, ancora al Teatro Metrapol, lo spettacolo Per Primo Amore. E ancora il 10 giugno si è svolta l’inaugurazione del Teatro di Girokastro, ristrutturato grazie ai fondi IADSA in partenariato Teatro Pubblico Pugliese, con lo spettacolo teatrale Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo con la regia di Enzo Toma. Il 7 giugno l’Istituto Italiano di Cultura di Tirana ha ospitato l’incontro La Cultura Arbereshe patrimonio mondiale della Cultura con la partecipazione dell’assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, i sindaci di Casalvecchio, Chieuti e San Marzano di San Giuseppe che hanno illustrato il modello pugliese per sostenere la candidatura della Cultura Arbereshe a Patrimonio Mondiale della Cultura e la presentazione del Progetto MATRIA realizzato da Regione Puglia in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission e Fondazione Notte della Taranta. Dal 26 settembre al 2 ottobre si è svolto WHERE, progetto di ricerca e innovazione coreografica dedicato ai temi della gioia, della festa e della comunità diretto da Giulio De Leo della Compagnia Menhir, in collaborazione con Gjergj Prevazi, direttore dell’Albania Dance Meeting – Festival Internazionale di Danza Contemporanea. Nato dal desiderio di riscattare il corpo dalla proiezione negativa di contagio, malattia e morte che l’esperienza pandemica ha generato. Un laboratorio coreografico in cui è possibile coinvolgere diverse tipologie di persone: amatori, professionisti, studenti di danza. È in corso Le Acque torbide, progetto dell’artista albanese Driant Zeneli in collaborazione con il maestro cartapestaio pugliese Deni Bianco che coinvolge alcuni studenti delle scuole di Putignano e di Tirana nel ricordo di Sabina Kasimati, prima donna scienziata albanese. Dal al 20 novembre 2022 è in programma un appuntamento dedicato all’editoria e alla letteratura giovanile contemporanea attraverso la realizzazione di una antologia e la realizzazione di eventi che coinvolgano i giovani scrittori albanesi tradotti in italiano, i giovani scrittori albanesi che scrivono direttamente in italiano, i giovani scrittori montenegrini, i giovani scrittori pugliesi.