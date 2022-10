Bari: domenica 23 ottobre al Birrificio in Fiera l'evento "Beer & Book"

BARI - Un evento unico e decisamente originale nel suo genere. Essendo la cultura sempre buona da degustare ed assaporare, perché non abbinarla allora ad una buona birra? Ed è così, da una idea combinata dello scrittore Christian Montanaro e della titolare del "Birrificio Bari" (che si trova presso la nota Fontana Monumentale al padiglione 126) Paola Sorrentino, che domenica prossima, giorno della chiusura della Fiera del Levante di Bari, alle ore 16,30 prenderà vita l’evento "Beer & Book". - Un evento unico e decisamente originale nel suo genere. Essendo la cultura sempre buona da degustare ed assaporare, perché non abbinarla allora ad una buona birra? Ed è così, da una idea combinata dello scrittore Christian Montanaro e della titolare del "Birrificio Bari" (che si trova presso la nota Fontana Monumentale al padiglione 126) Paola Sorrentino, che domenica prossima, giorno della chiusura della Fiera del Levante di Bari, alle ore 16,30 prenderà vita l’evento "Beer & Book".





Con la presentazione del fortunato romanzo "I rifugi della mente" (Les Flaneurs Edizioni) dell’autore, all’interno di una cornice simpatica e diversa dalle ordinarie librerie, in cui gli avventori potranno, magari, trovare anche un piccolo attimo di break nella comoda saletta del locale, bevendo e rilassandosi di fronte al sacro fuoco dell’arte.

Per l’occasione è stato coniato un prezzo del tutto speciale per chi vorrà portarsi a casa l’opera con una dedica personalizzata dell’autore, sorseggiando la buona birra artigianale del locale.

Tris di birre + il romanzo al prezzo complessivo scontato di € 20,00=.

L’ingresso all’evento è completamente libero (naturalmente con biglietto di ingresso alla Campionaria), ma sono consentite prenotazioni al recapito telefonico 389 111 95 22 e/o alla e-mail info@birrificiobari.it

A seguire il concerto live de I Vaskomodi – omaggio a Vasco Rossi.

"Ringrazio Paola Sorrentino, Mimmo Loiacono e tutto lo staff del Birrificio Bari - dichiara Christian Montanaro -. Un locale che si conferma aperto alle novità e che sa "assaporare" la cultura. Del resto i libri sanno raggiungere i lettori dovunque e non c’è quindi da meravigliarsi che si possa ascoltare una presentazione dinanzi a una buona birra. Un modo anche per rilassarsi e poter fare un piacevole break dopo la visita ai tanti padiglioni presenti in Fiera e per approfittare della nostra offerta specialissima riservata solo in questa occasione e da non perdere".