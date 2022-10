Tennis, Tampico: trionfa Elisabetta Cocciaretto

Primo trionfo nella categoria 125 dopo le finali perse a Makarska in Croazia contro la tedesca Jule Niemeier a Giugno 2022 e a Praga in Repubblica Ceca con la slovacca Kristina Kucova nel Settembre 2020. La ventunenne marchigiana è numero 63 al mondo nella Classifica WTA. La polacca è cinquantacinquesima.

- Elisabetta Cocciaretto vince il torneo WTA 125 di Tampico in Messico di tennis donne. Supera in finale 7-6 4-6 6-1 la polacca Magda Linette. Per la Cocciaretto settimo successo nella sua carriera di tennista nel circuito ITF. Terzo torneo vinto nel 2022.