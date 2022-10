Rai 1, nuovo appuntamento con ''Ballando con le stelle''

ROMA - Dopo una partenza “scoppiettante” si torna in pista con Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli, per “Ballando con le stelle”, in onda sabato 15 ottobre alle 20.35 su Rai 1 e proposta nel mondo su Rai Italia. I Vip in gara, affiancati dai Maestri, per la seconda puntata hanno realizzato coreografie ancora più sorprendenti, alzando l’asticella della loro preparazione, e ognuno di loro farà il massimo per conquistare il pubblico a casa, ma anche la Giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, i giurati più temuti del piccolo schermo: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce al popolo da casa, a bordo pista ci sono i volti dell’antigiuria, composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. A loro il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Immancabile il custode del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di “La Vita in Diretta”.

Nello spazio riservato al “Ballerino per una notte” scenderà in pista uno degli attori più apprezzati: Massimiliano Gallo. Già marito di 'Imma Tataranni' e commissario dei 'Bastardi di Pizzofalcone', dal 20 ottobre su Rai1, sarà protagonista nella nuova fiction: "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso", personaggio nato dalla penna di Diego De Silva. Gallo ha accettato una nuova sfida: ballare una coreografia realizzata ad hoc per lui, che verrà votata dalla giuria in studio. Il punteggio così ottenuto costituirà un “bonus” che verrà assegnato ad una delle coppie in gara migliorandone la posizione in classifica.

Queste le coppie in pista, ogni sabato sera: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Paola Barale – Roly Maden; Marta Flavi – Simone Arena; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Enrico Montesano – Alessandra Tripoli; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor. Come ogni anno, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però, di continuare a studiare con impegno e costanza.

Per sondare i loro progressi sulla pista da ballo i Vip in gara affronteranno molte prove differenti: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa, sottoponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Tutti i momenti musicali di ogni singola puntata saranno affidati a Paolo Belli e alla sua Big Band, che accompagneranno, dal vivo, l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara.

Tutte le info e le notizie al sito www.ballandoconlestelle.rai.it. “Ballando con le Stelle”, adattamento del format Bbc “Strictly Come Dancing”, è una produzione di Rai1 in collaborazione con la Ballandi Multimedia. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, ideato e scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Produttore esecutivo, Sandra Nicola. La regia è firmata da Luca Alcini.