Rai 1, nuovo appuntamento con Tale e Quale Show

ROMA - Dopo essersi confermato di nuovo leader del prime time una settimana fa, è tutto pronto all’interno degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma per la terza puntata di “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’appuntamento è per venerdì 14 ottobre, in diretta dalle ore 21.25.

Anche questa dodicesima edizione ha conseguito grandi consensi da parte di critica e pubblico, ottenendo ottimi riscontri anche dai vari canali social. Insomma, la formula di restare “Tale e Quale” si sta confermando vincente e gli 11 protagonisti (più uno) del programma sono già entrati nel cuore del pubblico: tutti sono riusciti a entrare perfettamente nei panni delle star della musica nazionale e internazionale che hanno dovuto interpretare. Giocando con le emozioni e, perché no, con l’ironia.

La seconda puntata è stata vinta da Antonino che ha dunque bissato il successo dell’esordio: la sua ‘Leave a light on’ di Tom Walker ha avuto la meglio su tutti (secondo posto per Andrea Dianetti-Gianni Morandi e terza posizione per Claudio Lauretta-Pino Daniele).

Chi riuscirà a trionfare in questo terzo appuntamento? Gli abbinamenti sono davvero intriganti e promettono non solo grande spettacolo, ma anche parecchio divertimento. Vediamoli. Elena Ballerini sarà alle prese con Céline Dion, Rosalinda Cannavò imiterà Dua Lipa, Samira Lui vestirà i panni di Gaia, Valeria Marini avrà le sembianze di Patty Pravo, Alessandra Mussolini se la vedrà con Lady Gaga, Valentina Persia sarà Clementino, Andrea Dianetti si metterà alla prova con Claudio Baglioni, Claudio Lauretta si trasformerà in Zucchero, Gilles Rocca interpreterà Dargen D’Amico, Antonino proverà il tris con Fausto Leali, il “ripetente” Francesco Paolantoni e il personal coach "personale" Gabriele Cirilli ricorderanno il mito di Stanlio e Ollio. Tutti canteranno esclusivamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli.

La classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca e Claudio Lauretta. Ovviamente, i punti di differenza sono pochi e dunque è possibile già in questa terza puntata una vera rivoluzione.

In perfetta sintonia e sempre in equilibrio tra loro, saranno come sempre Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio a giudicare gli Artisti, pronti a “conquistare” i loro voti a colpi di… trasformismo. Come da prassi, ci sarà anche un quarto giurato… speciale.

E come sempre, all'insegna dell'amicizia e della "solidarietà" tra amici e colleghi, anche ogni Artista avrà la possibilità di partecipare alle votazioni dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare (senza dimenticare, però, anche la possibilità di ‘auto-votarsi’).

Il dietro le quinte ricopre un ruolo fondamentale per questo varietà: un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri, e coreografi, segue per tutta la settimana la preparazione degli Artisti, insieme ai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre naturalmente alla “actor coach” Emanuela Aureli.

Anche i telespettatori da casa potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e Twitter: le tre esibizioni più ‘acclamate’ porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

È diventato oramai fisso e molto atteso l’appuntamento con gli “imitatori del web”, che saranno presenti anche in questa puntata grazie ai video amatoriali che arrivano in redazione. E proprio gli “imitatori del web”, dai più bravi ai più originali, saranno prossimamente protagonisti "in carne e ossa" di ‘Tali e Quali’. I video con le imitazioni possono essere inviati al sito "www.rai.it/taleequalepop".

“Tale e Quale Show” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow.

Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it