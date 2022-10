San Severo, accoltella anziano padre: arrestato 57enne affetto da disturbi mentali

SAN SEVERO (FG) - Dramma familiare a San Severo. Un 98enne, Ennio Pompeo Favilla, è stato ucciso con alcune coltellate al collo e all'addome dal figlio di 57 anni che soffriva da anni di una grave forma di schizofrenia.L'omicidio è avvenuto ieri sera all'interno di una casa nel centro di San Severo, nel foggiano.A dare l'allarme ai carabinieri sono stati alcuni vicini di casa che hanno sentito urla e hanno chiamato i soccorsi.Quando i militari sono arrivati alla casa, il figlio della vittima, in evidente stato di shock, impugnava il coltello da cucina, ancora insanguinato, con il quale aveva ucciso il padre.Con non poche difficoltà i militari sono riusciti a disarmare e bloccare il figlio della vittima che ora si trova in carcere. Secondo quanto appreso dai media locali, padre e figlio abitavano nello stesso palazzo: il padre, al momento dell'aggressione, era solo in casa sua. Il figlio vive con la orella in un altro appartamento.Già nel 2003 c'era stato un episodio simile: il 57enne aveva ferito uno dei due genitori ma in maniera lieve.