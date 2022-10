Serie A, il Lecce sfida la Juventus

FRANCESCO LOIACONO - Nella dodicesima giornata di andata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 18 al “Via del Mare” la Juventus. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I bianconeri cercheranno un successo per avere una continuità di risultati. I giallorossi pugliesi dovranno ottenere un risultato positivo per fare un passo in avanti importante verso la salvezza.

Nel Lecce esterni Hjulmand e Gonzalez. Regista Strefezza. In attacco Ceesay e Oudin. Nella Juventus l’allenatore Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Vlahovic infortunato. Sulle fasce Kostic e Rabiot. Trequartista Locatelli. In avanti Kean e Milik. Arbitrerà Daniele Chiffi della sezione di Padova.