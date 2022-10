Start Cup Puglia 2022: il 13 ottobre la finale del Premio Regionale per l'Innovazione

BARI - È in programma giovedì 13 ottobre, dalle ore 9.15, la finale della Start Cup Puglia 2022, la gara tra iniziative imprenditoriali innovative, che sarà trasmessa in streaming sul sito della competizione www.startcup.puglia.it e sui canali social di ARTI, in diretta dall’Aula Starace dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. - È in programma giovedì 13 ottobre, dalle ore 9.15, la finale della Start Cup Puglia 2022, la gara tra iniziative imprenditoriali innovative, che sarà trasmessa in streaming sul sito della competizione www.startcup.puglia.it e sui canali social di ARTI, in diretta dall’Aula Starace dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.





Sarà l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, a proclamare i vincitori della quindicesima edizione del Premio regionale per l’innovazione, organizzato da ARTI - Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, in collaborazione con Regione Puglia, PNI e Comitato Promotore.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Stefano Bronzini, del direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari, Giuseppe Moro, del presidente di ARTI, Vito Albino, e del dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali della Regione Puglia, Vito Bavaro. La presentazione della gara sarà affidata a Stefano Marastoni, coordinatore della Start Cup Puglia per ARTI, e Simona Miglietta, di Intesa Sanpaolo, presidente della Giuria di Start Cup Puglia 2022.

I dieci finalisti in gara, suddivisi nelle categorie Cleantech & Energy, ICT e Industrial si sfideranno davanti alla giuria di valutazione durante una pitch session competitiva per contendersi i primi quattro posti della Start Cup Puglia di quest’anno. Ai quattro vincitori saranno corrisposti premi in denaro di importo compreso tra i 3mila ai 10mila euro, oltre all’accesso di diritto al PNI, il Premio nazionale dell’innovazione in programma l’1 e il 2 dicembre a L’Aquila.

In palio, inoltre, il Premio speciale di 2mila euro per il miglior progetto maturato nell’ambito dell’intervento regionale Estrazione dei Talenti e il premio speciale di 2mila euro "Green and Blue climate change" per il progetto con il maggior potenziale di contrasto al cambiamento climatico, oltre a due menzioni speciali: miglior progetto di “Innovazione sociale” e miglior progetto di "Pari opportunità", finalizzato a favorire l’imprenditorialità femminile. Al primo classificato andrà inoltre la menzione speciale di "Premio regionale per l’innovazione".

Ulteriori premi, in denaro e servizi, saranno consegnati al termine dei pitch da alcuni componenti del Comitato Promotore composto da organizzazioni, enti e imprese che partecipano alla promozione della Start Cup Puglia.

