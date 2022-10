Usa: Kevin Spacey assolto

Kevin Spacey, attore statunitense, è stato assolto dal Tribunale di New York dalle accuse di violenze sessuali risalenti al 1986. A chiamarlo in giudizio è stato l'attore Anthony Rapp, all'epoca dei fatti minorenne, che si è appellato alla legge newyorkese Child Victims Act, che rende ammissibili vecchie accuse di molestie.

I giurati hanno impiegato meno di 90 minuti per far cadere le accuse e scagionando Spacey, che però dovrà difendersi nel Regno Unito per le accuse di molestie di tre uomini.