Al via i lavori di Aqp a Poggiofranco, stop all’erogazione idrica per 8 ore: le vie interessate

BARI - Con una nota Aqp annuncia che “per consentire i lavori di installazione di organi di regolazione (valvole idrauliche) per l’ottimizzazione della distribuzione in rete nel quartiere Poggiofranco, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica giovedì 3 novembre nelle seguenti vie: viale De Laurentis, da via Dioguardi fino a via Mitolo; via Giulio Petroni, da via M. L. King fino al Ponte della SS16; via Pappacena; via C. Rosalba e traverse; via Mater Ecclesiae e traverse; via Caccuri e prolungamento; via Cannaruto e prolungamento; prolungamento Tauro; strada Cancello Rotto; strada Carducci; strada S. Candida; stradella del Caffè; traversa dell’Andro; via Lucarelli e traverse; via Angelo Bassi; via Aurelio Carrante; via Bartolo; via Di Cagno; via Dioguardi; via Don Guanella; via Madre Teresa di Calcutta; via Generale Dalla Chiesa; via Giovanni Paolo I; via Giuseppe Posca; via J. Escriva’; via Matarrese; via Mazzitelli; via Merloni; via Michele Mitolo; via Nicola Angelini; via P. Nenni; via Pende; via Petraglione; via Rodolfo Redi; via S. Tommaso D’Aquino; via Santi Cirillo e Metodio e via Viterbo”